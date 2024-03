Cina | si attiva per fornire a stranieri servizi comodi di pagamento

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pechino, 01 mar – (Xinhua) – La Banca popolare cinese (PBOC), la banca centrale, ieri ha esortato sforzi congiunti per consentire aglidi effettuare pagamenti piu’ semplici nel Paese. In occasione di una conferenza sull’ottimizzazione deidi, il governatore della PBOC Pan Gongsheng ha sollecitato azioni complete e coordinate nel tentativo di ottenere risultati concreti nel prossimo futuro. Alipay, una delle principali applicazioni dicinesi di Ant Group, ha permesso agliindi pagare con le loro carte bancarie estere attraverso la versione internazionale dell’applicazione o di utilizzare i loro portafogli elettronici familiari scansionando i QR code di Alipay. In seguito, Ant Group si impegnera’ a ...

