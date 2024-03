Cina | Shanxi | “dottori dei reperti” tutelano grotte di Yungang 2

(Di venerdì 1 marzo 2024) Datong, 01 mar – (Xinhua) – Li Min, membro del personale dell’Istituto di ricerca sulledi, cattura delle immagini in una delledia Datong, nella provincia settentrionale cinese dello, il 27 febbraio 2024. Ledi, un sito patrimonio mondiale dell’UNESCO con oltre 50.000 sculture buddiste in pietra nella citta’, furono costruite durante la dinastia Wei settentrionale (386-534). Sono considerate l’apice dell’arte buddista cinese e rappresentano il piu’ alto livello di arte scultorea al mondo del V secolo. L’Istituto di ricerca vanta un team di protezione e restauro deicomposto principalmente da professionisti tra i 20 e i 30 anni, che fanno del loro meglio per mantenere queste ...

Cina: Shanxi ricco di carbone porta avanti transizione verso energia verde: La capacità installata di nuova energia prodotta dall’energia eolica e solare nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, ricca di carbone, ha raggiunto i 50,93 milioni di chilowatt a gennaio ...elivebrescia.tv

Incidente spaventoso in Cina per il ghiaccio: maxi tamponamento con più di 100 auto: Un maxi tamponamento in Cina ha convolto circa 100 auto. Scene da apocalisse per via del freddo improvviso che ha investito il paese.auto.everyeye

Cina, maxi tamponamento da 100 auto sulla superstrada ghiacciata: segnalati numerosi feriti | VIDEO: In Cina, numerose persone sono rimaste ferite a causa di un maxi tamponamento da 100 auto sulla superstrada ghiacciata nella città di Suzhou.tag24