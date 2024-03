(Di venerdì 1 marzo 2024), 01 mar – (Xinhua) – Gli archeologi cinesi hanno scoperto un percorso riservato esclusivamente all’imperatore e unad’accesso nell’antica capitale risalente alla dinastia Liang, una delle dinastie Meridionali (420-589), a, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. I ricercatori hanno rinvenuto illungo 210 metri nel sito della Strada occidentale di, o “Nanjing Xijie” in cinese. Largo circa 26 metri, ilpresenta trincee scavate su entrambi i lati. Al contempo, nel sito sono state scoperte anche alcune rovine di unalarga circa 33 metri con strutture di drenaggio pavimentate in mattoni. Chen Dahai, ricercatore associato dell’Istituto di archeologia di ...

Cina: Nanchino, rinvenuti antico sentiero imperiale, magnifica porta: Nanchino, 01 mar - (Xinhua) - Gli archeologi cinesi hanno scoperto un percorso riservato esclusivamente all'imperatore e una magnifica porta d'accesso ...romadailynews

Il Gran Canale della Cina e lo splendore dei Ming: Da almeno cinquecento anni prima della nostra era, sia i politici sia gli ingegneri cinesi erano consapevoli che il trasporto su acqua era più efficiente e meno costoso di quello via terra. Tutte le g ...msn

Stano, in Cina la prima 20 km dell’anno: Da pochi giorni Stano è diventato per la seconda volta papà, con il piccolo Liam nato il 13 febbraio per fare compagnia alla primogenita Sophie, e da una settimana è in Cina: nei primi giorni a ...fidal