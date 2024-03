Cina | l’imprenditorialita’ di un ricercatore di ottica nello Shaanxi 1

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pechino, 01 mar – (Xinhua) – Yang Xiaojun e’ direttore del Photonic Manufacturing Systems and Application Research Center dell’Istituto die meccanica di precisione di Xi’an, dell’Accademia cinese delle scienze (CAS), nell’omonima citta’ della provincia nord-occidentale cinese dello. Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca nel 2008, e’ stato assunto dall’istituto e nel 2015 ha guidato il suo team a costituire la societa’ MICROMACH per accelerare l’applicazione industriale dei suoi risultati nella ricerca sulla produzione laser ultraveloce. Nel corso degli anni, la forza lavoro dell’azienda e’ passata da circa 30 a oltre 450 dipendenti. Secondo Yang,richiede un’auto-evoluzione che continui a rovesciare le conoscenze e le idee preesistenti. (Xin) Agenzia Xinhua

Cina: crea meccanismi di coordinamento finanziamenti immobiliari in 276 citta’: A gennaio la Cina aveva annunciato un piano per istituire un meccanismo di coordinamento dei finanziamenti per il settore immobiliare, con l’obiettivo di soddisfare le legittime esigenze di ...romadailynews

Cina: l’imprenditorialita’ di un ricercatore di ottica nello Shaanxi (2): Pechino, 01 mar - (Xinhua) - Yang Xiaojun e' direttore del Photonic Manufacturing Systems and Application Research Center dell'Istituto di ottica e ...romadailynews

Nella Cina di oggi si va in prigione... per crediti: Il caso di una imprenditrice alla quale l’amministrazione di una città doveva 28 milioni ed è stata arrestata «per aver causato problemi»: incarcerati anche gli avvocati che hanno provato a liberarla ...corriere