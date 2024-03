Cina | aumenta limite di singole transazioni mobili a 5 000 dollari per turisti stranieri

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pechino, 01 mar – (Xinhua) – Laguidera’ le principali piattaforme di pagamento adre ildelleda 1.000 a 5.000per i viaggiatoriche utilizzano i pagamenti, ha dichiarato oggi un funzionario della banca centrale. Zhang Qingsong, vice governatore della Banca popolare cinese, ha dichiarato in un briefing con la stampa che la banca centrale dara’ istruzioni alle piattaforme come Alipay e Tenpay dire ildellecumulative annuali da 10.000 a 50.000. Le piattaforme sono state anche invitate a ottimizzare le procedure operative e a migliorare l’efficienza delle carte bancarie estere ...

Cina, valanga di investimenti esteri nell’auto elettrica. Italia si mette in fila: Dal punto di vista geografico, nel 2023 i tre quarti degli investimenti esteri della Cina nel settore delle auto elettriche ... creano posti di lavoro e aumentano il valore aggiunto locale.” C’è ...wallstreetitalia

Mercati in allerta per questi 5 eventi. Cosa sta per accadere: Tuttavia, la politica polarizzata sulle finanze del governo ci ricorda che il debito nazionale ammonta a 34.000 miliardi di dollari ed è in aumento, quindi i titoli del Tesoro potrebbero risentirne. 4 ...money