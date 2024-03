Cimatti racconta Battiato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024) Questa sera alle 21,30 al Voxel, locale underground di Vicolo dell’Orto, MaxFranco, con il monologo "E ti vengo a cercare"., nato a Ravenna nel 1971, è un cantastorie del nostro tempo e ha fatto della sua capacità affabulatoria una professione a tempo pieno. Da poco più di tre anni infatti, porta le sue narrazioni nei locali, nelle piazze, nei teatri della Romagna e nelle Marche, dove ha scelto di vivere, insieme alla compagna in una casa immersa nella natura per dedicarsi interamente alla scrittura. È autore di racconti apparsi in varie antologie, vincitore di concorsi letterari. Coach e docente di scrittura creativa è abile anche nella narrazione orale, attraverso monologhi in cuistorie di personaggi ed eventi riletti da un punto di vista inedito, ...