Ciclo di visite a sinagoga | museo e cimitero ebraico Firenze

(Di venerdì 1 marzo 2024), 1 marzo 2024 - Ilmonumentalee ladiaprono le loro porte perguidate speciali. Nove appuntamenti, le domeniche dal 3 marzo al 28 aprile, dedicati alle festività, all'arte e alla storia per favorire la conoscenza della cultura ebraica, con eventi dedicati, laboratori eper famiglie e bambini. In particolare, spiega una nota, domenica 3 marzo alle 15, domenica 31 marzo alle 11 e domenica 14 aprile sempre alle 11, sono previsti tre appuntamenti durante il quale le guide accompagneranno i visitatori nella storia della costruzione dellafiorentina fino ai giorni d'oggi, per focalizzarsi poi sulla ritualità ebraica. Al primo e al secondo piano delverrà illustrata la ...