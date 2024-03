Ciclismo Novese | la nuova stagione è già qui I campioni di domani si presentano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) La Ciclisticaè pronta al via per la quarantottesimacon una folta pattuglia di Giovanissimi ed Esordienti che è stata presentata nei giorni scorsi con la presenza dell’assessore allo sport Alessandro Fracavallo e del presidente provinciale Enzo Varini. La compagine dei Giovanissimi è composta da Cristian Neri, Eduardo Chintovan, Luca ed Edoardo Mai, Kiara Bombarda, Edoardo Cattabriga, Ilaria e Davide Scientei, Gariele Valenti, Paula Buma, Giovanni Melegari, Tommaso Pugliese, Matteo Berto, Maxim Buma, che saranno diretti da Luca Bombarda, Luca Lomellini e Giorgio Scienteie, mentre fra gli esordienti ecco Valentina Tasselli, Kara Bhatti, Matteo Bombarda, Cristian Lomellini e Riccardo Zona. Saranno guidati dall’ammiraglia da Michele D’Errico, Marco Bertulessi e Fabrizio Randoli. Intensa anche per il 2024 sarà l’attività organizzativa ...