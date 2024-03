“Ciao ciao Mirko | fine dei Perletti” Perla al Grande Fratello | nella notte cambia tutto

(Di venerdì 1 marzo 2024)al, le carte in tavola potrebbero prestore. Ne sono convinti molti utenti che sui social hanno già decretato la “dei”. Ma andiamo con ordine. Avevamo lasciato la gieffina assicurare anche nell’ultima diretta di essere innamorata dima anche di non sentirsi fidanzata. Insieme ad Alessio Falsone aveva poi ribadito che tra loro c’è solo amicizia, niente di più.non aveva infatti esitato a manifestare la sua gelosia alla vista di tante complicità. L’ex concorrente aveva infatti rivelato di aver visto un avvicinamento particolare della ex e il nuovo arrivato e anche Beatrice Luzzi nell’ultima puntata ha detto “Secondo me a lei un pochetto piace Alessio“. Eppure, come detto, lei ha sempre negato: “Ma ...

“Ciao ragazzi , è da un po’ che non mi faccio sentire. Sono state delle giornate un po’ toste e volevo salutarvi”. Secondo l'oroscopo questo infatti dovrebbe ... (milleunadonna)

Lucio Dalla, Nina Zilli conduce la serata di festa per ricordarlo: A 12 anni dalla scomparsa dal grande cantautore, appuntamento il 4 marzo al teatro Celebrazioni di Bologna. Sul palco i vincitori dei premi ‘Ballerino Dalla’ e del Contest agli emergenti ...ilrestodelcarlino

Ferragni ringrazia i follower, 'sono giorni tosti': "ciao ragazzi è da un po' che non mi faccio sentire: sono state giornate un po' toste... volevo salutarvi e sapere come state. In tutto questo vi leggo tanto e voglio ringraziarvi perché mi sapete ...ansa

Il 4 marzo ciao, la rassegna per Dalla condotta da Nina Zilli: La cantautrice Nina Zilli condurrà la seconda edizione di "ciao - Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività", l'evento in onore del cantautore bolognese che si terrà il 4 ma ...ansa