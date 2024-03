Chocomoments posticipato ad aprile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Spostato per maltempo l’evento "". Si sarebbe dovuto svolgere da oggi a domenica l’evento dedicato al cioccolato, organizzato dae dal Centro commerciale naturale Centro Storico, con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, in programma in Corso Umberto. A causa delle previsioni meteo avverse, la kermesse si terrà invece dal 4 al 6, quando i profumi del cioccolato invaderanno il paese, con animazione per bambini, lezioni per gli adulti e tante proposte ghiotte per tutti i gusti. Una maxi-tavoletta di cioccolato sarà preparata per raccogliere fondi da destinare all’Atletica Costa d’Argento. Madrina avrebbe dovuto essere Ambra Sabatini, che gli organizzatori sperano di poter annunciare nuovamente per il mese prossimo in base ai suoi impegni. Ci sarà dunque da attendere per la prima edizione di ...