Choc su un autobus, l'autista è donna e i ragazzini intonano un coro sullo stupro: L’autobus della Mom - società di trasporto pubblico della Marca trevigiana - percorreva la tratta tra Conegliano e Pieve di Soligo, quando una trentina di ragazzi di rientro da scuola - spiega il sito ...gazzettadelsud

INCIDENTE Choc. Sorpassa il bus e travolge bimbo di 10 anni. Malore per la mamma incinta: SANTA MARIA A VICO. Poteva avere conseguenti ben peggiori l’incidente, avvenuto oggi pomeriggio in via Sant’Apollonia, a Santa Maria a Vico. Un’auto, in fase di sorpasso, ha preso in pieno un bimbo di ...casertace

Almeno 17 morti nell'incidente tra due autobus in Honduras: 14 feriti nello schianto frontale, 4 sono gravi: Drammatico incidente in Honduras dove due autobus si sono scontrati frontalmente: ci sono morti e feriti gravi ...notizie.virgilio