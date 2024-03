Choc nella scuola di medicina legale di Torino | violenze e molestie alle studentesse anche durante le autopsie

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pubblicato il 1 Marzo, 2024 Dopo lo scandalo delle chat con foto e video hot di ragazzine in un gruppo sportivo in Veneto, emerge un’altra brutta storia diche si sarebbero verificatedidi. Sarebbero 11 ledivittime di, individuate come parte offesa dalla Procura diil procedimento penale che vede coinvolto, come raccontato da Repubblica, l’ex direttore delladi specialità didiGiancarlo Di Vella. Le indagini Laè stata chiusa lo scorso settembre e l’ex ...