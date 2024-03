Chiude l' expo delle rinnovabili Key | +41% di presenze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024)col botto la seconda edizione della fieradi Rimini, Key. L'evento era iniziato mercoledì col 30% in più di espositori rispetto al 2023 (800, 35% dall'estero), e oggi si è concluso con un 41% in più dirispetto all'anno precedente (+60% quelle internazionali). L', organizzata da Italian Exhibition Group, è diventata punto di riferimento del Sud Europa, Africa e bacino del Mediterraneo per la transizione e l'efficienza energetica. La superficie espositiva si è estesa su 16 padiglioni, 4 in più rispetto al 2023. Forte la presenza di produttori cinesi, leader mondiali nel fotovoltaico. Ma anche le imprese italiane hanno mostrato la loro vivacità nel settore. Sul versante degli acquirenti, più di 500 sono stati i top buyer e le delegazioni internazionali, provenienti da ...