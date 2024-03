“Chico Forti tornerà in Italia” | l’annuncio a sorpresa di Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 1 marzo 2024)inè stato dato proprio in queste ore dalla premier. L’uomo, che ha compiuto l’8 febbraio 65 anni, si trova attualmente in carcere a Miami, dove sta scontando l’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, del quale si è sempre professato innocente. Come rivelato dalla presidente del Consiglio ai microfoni del Tg1,potrà ora tornare ine lo farà nelle prossime settimane, anche se non è stato rivelato ancora quando con precisione. L’ex imprenditore e campione di vela trentino è in carcere dall’11 ottobre 1999: complessivamente ha trascorso in stato di detenzione nel penitenziario di Florida City oltre 8.800 giorni. Nonostante l’interessamento di ...