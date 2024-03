Chico Forti sarà trasferito in Italia dopo 24 anni di prigione a Miami | l' annuncio di Meloni | «Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto»

(Di venerdì 1 marzo 2024)traferito in. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgiain un video diffuso a Washington. «Sono felice di annunciare che24...

(Adnkronos) – Chico Forti , pseudonimo di Enrico Forti , trentino, è un ex velista e produttore televisivo italiano, oggi 65enne, detenuto in carcere ... (calcioweb.eu)

Chico Forti, chi è e cosa ha fatto: la condanna all'ergastolo per omicidio (ma lui si è sempre detto innocente): Chico Forti torna in Italia. Lo ha annunciato Giorgia Meloni dopo l'incontro con Joe Biden alla Casa Bianca. «Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati ...ilmessaggero

