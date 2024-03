Chico Forti | le tappe della vicenda giudiziaria | dall’ergastolo per omicidio negli Usa al ritorno in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 marzo 2024 –tornerà in. Condannato all’ergastoloStati Uniti per l’di Dale Pike, il 65enne sarà trasferito dopo 24 anni di carcere in Florida. L’annuncio è stato dato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzioneStati Uniti è stata firmata l'autorizzazione al trasferimetno indi. Un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo governo ecollaborazione con lo StatoFlorida e con il governo degli Stati uniti che ringrazio. È un giorno di gioia per, per la sua famiglia e per tutti noi. Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto e ora ...