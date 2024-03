Chico Forti | chi è e perché è rimasto in carcere in Usa per oltre 20 anni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 1 marzo 2024) Accusato e condannato per omicidio negli Stati Uniti, dopo 24, ex surfista e produttore televisivo italiano, lascerà ilin cui è detenuto in Florida e tornerà in Italia. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni l'1 marzo. Da sempresi dichiara innocente: neglisi sono susseguite inchieste giornalistiche e televisive e appelli bipartisan dal mondo della politica per il suo ritorno in patria, fino a quando, il 23 dicembre 2020, anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva annunciato il suo rientro in Italia per finire di scontare la pena dell’ergastolo. Poi non era avvenuto.