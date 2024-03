Chico Forti | chi è e cosa ha fatto | la condanna all' ergastolo per omicidio ma lui si è sempre detto innocente Meloni annuncia | «Torna in Italia»

“Sono felice di annunciare che, dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti, è stata appena firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico ... (secoloditalia)

Italia-Usa: Meloni, 'firmato trasferimento di Chico Forti, ringrazio States' (2): (Adnkronos) - Chico Forti, pseudonimo di Enrico Forti, trentino, è un ex velista e produttore televisivo italiano, oggi 65enne, detenuto in carcere dall'ottobre del 1999 e condannato all'ergastolo nel ...lagazzettadelmezzogiorno

