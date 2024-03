“Chiave di Svolta – Storie e percorsi di persone con obesità” | il 4 marzo esposizione fotografica a Montecitorio

(Di venerdì 1 marzo 2024) ROMA – Il 4ricorre la Giornata mondiale dell’e del sovrappeso. In questa occasione, nella Galleria dei Presidenti della Camera dei Deputati viene allestita la mostra “didicon”, dell’associazione “Amici obesi onlus”. Si tratta, come spiega una breve nota dell’ufficio stampa di, dell’di 8 pannelli fotografici volti a sensibilizzare su un tema così importante e su una patologia sempre più diffusa ma anche molto sottovalutata. L'articolo L'Opinionista.

Riccione, nuove darsene: varate le linee di indirizzo. “Il porto una delle aree Chiave della città”: La sindaca Daniela Angelini sottolinea l’urgenza con cui è stato approvato il documento durante la giunta comunale perché il porto rappresenta una delle aree Chiave della città ... nautiche e ...chiamamicitta

Mercati in allerta per questi 5 eventi. Cosa sta per accadere: In 5 eventi economici e finanziari, ecco cosa sta per accadere ai mercati mondiali. Tutti i fattori Chiave dell’economia e della finanza da monitorare. I mercati continuano a essere stimolati da ...money

Nuovo master in sostenibilità del Sole 24 Ore al debutto: Il prossimo 8 marzo inizia un nuovo percorso part time di cinque mesi in Management della Sostenibilità organizzato dal Sole 24 Ore Formazione, la scuola nata dall’alleanza tra Education Multiversity ...ilsole24ore