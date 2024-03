Chiara Ferragni torna sui social | “Non è stato un bel periodo”

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dopo un brevedi silenzio seguito alla notizia della sua separazione da Fedez,ta a parlare sui, condividendo con i suoi follower uno sguardo più intimo sulle sue emozioni e sul suod'animo attuale. L'influencer e imprenditrice digitale, che per alcuni giorni si era tenuta lontana dai riflettori virtuali, ha recentemente ripreso l'attività suinetwork documentando le sue giornate insieme ai figli Leone e Vittoria e condividendo i prodotti della sua collezione. Tuttavia, oggi ha deciso di aprirsi ulteriormente rispondendo alle domande dei suoi fan e rivelando qualcosa in più sui suoi sentimenti.In una serie di storie su Instagram,ha confessato: "Tutto per ora mi sembra tranne che un bell'anno". ...