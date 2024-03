Chiara Ferragni Tapiro d' Oro Striscia | Staffelli sgama accordo con la Merlino

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 1 marzo 2024) Visto che nei giorni scorsi gli unici che erano riusciti a intervistare gli ex Ferragnez erano stati quelli di Pomeriggio 5, vicenda che ha portato una leggera crescita in termini di ascolti, il lungo naso delha fiutato unsottobanco con Myrtae così Valerioha pedinato la troupe del collega Michel Dessì. L'inviato del tg satirico di Antonio Ricci è riuscito a consegnare ild'Oro a. L'incontro tra i due è stato un momento di tensione e sorpresa, dove l'imprenditrice digitale accusata di truffa aggravata si è trovata di fronte alle domande puntuali e incisive del giornalista in merito alla sua presunta separazione da Fedez: "Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe ...