Chiara Ferragni riceve il tapiro per la crisi con Fedez | “Non ho abbandonato Federico | ma…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 1 marzo 2024) Valerio Staffelli di Striscia ha intercettato, alla quale ha consegnato ild’oro dopo le voci di una separazione da. Ha dito lariguardo al marito: «Non hoe questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe lo fosse, ma non sono così stratega: purtroppo è un periodo molto doloroso. Penso che nessuno sia contento». E per quanto riguarda il Pandoro Gate l’influencer ha risposto: «Non nego quello che è successo, ma siamo fiduciosi che tutto verrà chiarito. Ribadisco che non c’è alcuno schema». Persi tratta del quartod’oro ricevuto in carriera. Il servizio completo stasera in onda a Striscia la ...