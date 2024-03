Chiara Ferragni riceve il Tapiro d’oro | “Non ho abbandonato Fedez”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dopo Pomeriggio 5, anche Striscia la notizia è riuscita a intercettare, in questi giorni al centro della cronaca rosa per via della sua crisi con il marito. L’inviato Valerio Staffelli ha consegnato all’imprenditrice digitale il, il quarto della sua carriera. L’influencer ci ha tenuto a smentire i gossip dell’ultimo periodo: la presunta separazione non è una scusa per distrarre tutti dallo scandalo del pandoro e non è stata la Ferry ad abbandonare il cantante.: le parole a Striscia la notizia “Non hoFederico e questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe lo fosse, ma non sono così stratega: purtroppo è un periodo molto ...