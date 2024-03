Chiara Ferragni | i ricchi che vivono da non ricchi e la finta abolizione delle classi sociali

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 1 marzo 2024) Qualche anno fa Caitlin Moran intervistò Lady Gaga. Le chiese come mai fosse l’unica celebrità di cui non esistessero foto «Just like us». «Celebrities: they’re just like us» è una rubrica di Us, un rotocalco americano che, da quando i paparazzi avevano ancora un senso, in almeno duesue pagine pubblica ogni settimana foto di famosi scaciati. Jennifer Lopez che prende il caffè da asporto, Naomi Watts che accompagna i figli a scuola, George Clooney che cambia una gomma, e tutti in tuta, in ciabatte, con la pinza in testa: sono proprio come noi. Era una buona idea, poi la realtà l’ha superata in corsia d’emergenza. Tra i telefoni cellulari, che rendono il tuo vicino paparazzo quando vai a buttare l’umido; la percepita fineche fa sì che tu, star del cinema multimilionaria, ti senta in colpa a ...