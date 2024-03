Chi sono i campioni Italiani che più hanno influito in Champions League?

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il calcio Italiano ha avuto per tantissimi anni il ruolo di massimo esponente del calcio europeo, vuoi per una questione prettamente economica, vuoi per quell’incredibile fucina di talenti che è stata per il nostro paese la sequela di anni che va dagli anni sessanta ai novanta. Molti dei più grandidella storia dello sportnati in questo periodo specifico, con buona pace per imoderni (che peròancora modo di farci rimangiare queste parole). Molti di questi grandimilitato molteplici volte all’interno della, il massimo campionato calcistico Europeo e di gran lunga il più grande e importante campionato sportivo calcistico al mondo, quello per cui annualmente milioni di quote ...