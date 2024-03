“Chi l’ha visto?” | Federica Sciarelli e il corpo di Antonella Di Massa | «Noi non abbiamo smesso di cercarla | gli altri sì»

(Di venerdì 1 marzo 2024) Sono stati gli inviati di Chi? a ritrovare ildiDi, scomparsa da Casamicciola Terme il 17 febbraio. E mentre l’indagine prosegue sulle ipotesi dell’omicidio e del suicidio, la conduttrice del programma Raiin un’intervista a La Stampa spiega com’è andata: «semplicemente seguito il percorso che la donna, incappucciata come si vede nei video, fa. Poiparlato con chi abita nei pressi del luogo dove finisce la visione delle telecamere e un signore ci ha detto di averla notata, un’altra donna di averla vista scendere per questa strada. Perciò l’operatore, Marco Monti, insieme all’inviato Francesco Paolo Del Re hanno seguito il percorso, notando un agrumeto che sembrava ...

Palermo, Henderson un caso da “Chi l’ha visto”: Liam Henderson è stato uno dei colpi più eclatanti della campagna acquisti estiva condotta dal Palermo. Lo scozzese, però, è clamorosamente uscito dalle gerarchie tecniche di Eugenio Corini. Talmente ...mondopalermo

Ravanelli scuote lo juventino: «Non può battere gli angoli come un 80enne». Con chi ce l’ha: Federico, io ti voglio bene e per me sei un grandissimo giocatore, ma per stare alla Juve devi cambiare atteggiamento». L’articolo Ravanelli scuote lo juventino: «Non può battere gli angoli come un ...calcioblog

Trovata morta ad Ischia dalla troupe di "Chi l'ha visto": il giallo di Antonella Di Massa: Il corpo di Antonella Di Massa, la donna di Ischia allontanatasi da casa il 17 febbraio scorso e trovata morta ieri dagli inviati di “Chi l’ha visto”, non presentava segni apparenti di violenza ...informazione