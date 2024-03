Chi conduce Sanremo 2025? Tra le ipotesi Bonolis | Carlucci e Cattelan | spunta il nome di Gigi D’Alessio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Se non erro la prossima è la 75ma edizione del Festival di, ne sono andati male 3/4 al massimo. Un’azienda come la Rai farà la 75-76-77-78 etc etc etc. Quante volte era impossibile ed è diventato possibile. I cimiteri sono pieni di tanti indispensabili“. Chi ha scritto questo commento su X (‘fu’ Twitter)? Lucio Presta, il potentissimo agente tv. Il sottotesto sembra, e sottolineo se, che di Amadeus si può pure fare a meno. E sì che fino alla rottura pre Festival 2024, i due erano una coppia di successo. Nessuno è indispensabile, dice Presta. Verrebbe da ribattere che Amadeus lo è sicuramente più di altri, anche perché i numeri dinon si vedono solo durantema soprattutto dopo e lui, grande conduttore e direttore artistico, ha portato a casa un risultato fuori scala anche quest’anno. A chi tocca nel ...