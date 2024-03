Che spasso questi odiatori

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Fascista schifoso” è un classico. Un classico dell’ignoranza (chi lo scrive non ha letto il mio elogio di Don Minzoni né quello di Franca Valeri che in tardissima età ancora rivendicava Piazzale Loreto), ma comunque un classico. “Feccia dell’umanità” ha una sua grandiosità. “Alto ego borghese” è un elogio mascherato da ingiuria, ancor più mi sarebbe piaciuto “ego alto-borghese” ma è giusto così, bevo Lambrusco e non sono Thomas Mann. Non sono nemmeno Arpinati né Bottai, dunque neanche “liberalfascista” mi merito. “Maschio bianco cis” non l’ho capita subito, ho dovuto cercare il significato di “cis” e ho scoperto che sì, sono io, e sebbene quel “bianco” suoni denigratorio e razzista nessun problema, non sono un antirazzista né un censore, chiamami “bianco” tutte le volte che vuoi. Ma la parola più divertente, nella valanga di insulti cadutami addosso dopo avere scritto contro i cortei ...