Che fine ha fatto Max Biaggi? Come è cambiata la sua vita

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nel corso della sua carriera Maxè stato tra i campioni del motociclismo italiano nel mondo. Ad oggi però a seguito di alcuni avvenimenti, lo sportivo ha deciso di cambiare del tutto la sua, facendo anche scelte totalmente differenti da quelle che si sarebbe aspettato. Ecco com’è diventato oggi. Ne è passato di tempo da quando un giovane Maxesordiva nel mondo del motociclismo, guidato dalla sua più grande passione: quella per le moto. Con il passare degli anni sono stati tanti i traguardi che ha raggiunto nella sua celebre carriera e anche dal punto di vista sentimentale sono cambiate tante cose per il motociclista. Eccoè diventato oggi, dopo il brutto incidente. ChehaMax, foto Ansa – VelvetGossipClasse ’71, Max ...

Che l’universo di Ncis – un successo globale che continua a crescere – fosse in espansione è un dato di fatto . Dopo Los Angeles, New Orleans, Hawaii e Sydney, ... (amica)

Altra serata di rivolta per i telespettatori de L'Eredità , il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A casa, chi commenta in tempo reale la ... (liberoquotidiano)

Le gare del fine settimana: (robyspezzigu) Tanti impegni in terra sarda e nella penisola per un più che intenso fine settimana agonistico per l’atletica leggera sarda impegnata su diversi fronti sia in Sardegna, con la chiusura ...fidal

Vasseur: "La Ferrari deve avere voglia di migliorarsi sempre. Ho chiesto a tutti di ricominciare dalla fine del 2023": FORMULA 1 - Sainz col 4° tempo di giornata, Leclerc col 9°. Questi i tempi delle prove libere, indicativi certamente, ma che non dicono tutto del potenziale della macchina. Anzi, in casa Ferrari c'è ...eurosport

Lazio, Fascetti commenta: "Credo che Sarri dirà addio a fine anno": Col Torino la Lazio ha vinto ma non mi è piaciuta ed è stata fortunata. Con la Fiorentina ha fatto proprio male. Credo che a fine anno ci possa essere il divorzio fra Sarri e Lotito, ma mi ...lalaziosiamonoi