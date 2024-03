Cesena-Entella | inizia il tour de force finale | Non abbiamo intenzione di accontentarci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024) di Daniele Zandolistasera un trittico molto impegnativo per il, quello che influirà profondamente sul destino futuro della stagione. Tre match duri con Virtusstasera al Manuzzi, poi la Carrarese in trasferta, e infine l’impegno sulla carta più tosto, quello in casa contro il Gubbio. Mimmo Toscano non può lamentarsi di come sono andate le cose sinora sul piano sanitario, infortuni ci sono stati ma non hanno inciso in maniera determinante sull’organico. La vittoria sul Pineto è costata cara con gli infortuni di Pieraccini e Corazza ai quali si aggiunge quello di Saber. Tutti indisponibili per stasera: recupero vicino per Saber, poi Pieraccini la prossima settimana mentre il Joker, ha il problema maggiore, probabile che rientri dopo il turno con la Vis Pesaro, fra una ventina di giorni. L’influenza ha appiedato ...