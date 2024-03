Caterina Balivo | tutti pazzi per il suo cappotto “blu dark” | quanto costa e dove si acquista | pezzo esclusivo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 1 marzo 2024)per il“blu” di. Le informazioni surlo le ha date lei stessa: eccoil capo. Dopo un periodo di assenza, la conduttrice è tornata in Rai e si è ripresa lo spazio del primo pomeriggio sulla rete ammiraglia. È in ondai giorni, dal lunedì al venerdì, con il talk show La volta buona. Il prezzo deldi– cityrumors.itè uno dei volti più popolari della televisione. È da diversi anni un punto fermo per le reti Rai,ha condotto numerose trasmissioni. Dopo il suo esordio in TV al concorso Miss ...