Catania | minaccia un minorenne costringendolo a pagare il pieno di benzina alla sua auto – VIDEO

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pubblicato il 1 Marzo, 2024 Su delega di questa Procura Distrettuale della Repubblica, i Carabinieri della Stazione diPiazza Dante hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo (braccialetto), emessa dal GIP del Tribunale di, nei confronti di Aurora Mario, 24enne catanese, per il reato di “estorsione aggravata”. I fatti che hanno originato l’emissione della misura cautelare in questione si sarebbero verificati lo scorso gennaio presso un distributorematico disituato all’angolo tra viale Della Libertà e via Pietro Mascagni a. Come risulta dagli elementi investigativi acquisti nel corso delle indagini compiute dai Carabinieri compendiati nella ordinanza custodiale, in uno ...