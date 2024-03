Cat Janice | “Riposa in pace anima meravigliosa Adesso tuo figlio ha un angelo che lo veglia” VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

Si è spenta a soli 31 anni, per un sarcoma, la cantautrice Cat. Una morte precoce, per una vita e una carriera consumate in un arco tanto luminoso quanto breve.Nata CatherineIpsan nel 1993 in Virginia, a soli 6 anni Cat impara a suonare il piano e il violino, per poi iniziare a scrivere musica a 12 e a produrre i propri brani poco dopo. Il suo primo album ufficiale è del 2014, il secondo dell'anno successivo. Ci vuole un poco di più per i premi, le apparizioni, le sue canzoni scelte dalle serie tv: il decollo arriva alla fine del decennio, tra il 2019 e il 2020, periodo in cui Cat insegue anche una carriera da scienziata nel campo dell'Analisi Geospaziale. La diagnosi di sarcoma è del 2022. Si tratta di un tumore raro, aggressivo. Dopo un'operazione e durante la chemioterapia Cat lavora a ...