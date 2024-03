Castelli aperti in Lombardia | domenica 3 marzo tornano le visite guidate | orari | iniziative e luoghi coinvolti

(Di venerdì 1 marzo 2024) Milano, 27 febbraio 2024 – Alla scoperta dellatra manieri, borghi fortificati, dimore storiche, pievi medievali.a partire dal'appuntamento con le Giornate deiorganizzato dall'associazione Pianura da scoprire. La manifestazione apre porte e ponti levatoi di 24e dimore, borghi fortificati e pievi medievali, con, rievocazione, eventi. Le date Le province coinvolte Ida visitare Le date Le giornate di aperture saranno tutte le prime domeniche del mese daa giugno e da settembre a dicembre, nelle festività di Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 1 novembre e in aggiunta da quest’anno l’apertura serale ...

Ultime demolizioni tra Castelsantangelo sul Nera e Visso, Castelli: "Piano complesso, ora ricostruzione nei borghi più colpiti": Sono le parole del commissario straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli, che tracciano il punto della situazione in merito a messa in sicurezza, demolizione, rimozione, trasporto e recupero ...viverecamerino

Tornano le Giornate dei Castelli, palazzi e borghi medievali: date e info: La manifestazione apre porte e portoni di 24 Castelli e dimore, borghi fortificati e pievi medievali nella pianura lombarda: i luoghi visitabili.siviaggia

Giornate dei Castelli, palazzi e borghi medievali: da domenica 3 marzo al via la decima edizione: Aprire al pubblico luoghi storici è per noi un grande valore dell’offerta lombarda. Ringrazio Giuseppe Togni, presidente di Pianura da Scoprire, e tutti coloro che, facendo rete, si adoperano per le ...primatreviglio