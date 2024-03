Castellaneta Marina | cure urgenti per la Caretta Caretta Giovane esemplare maschio della tartaruga

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 1 marzo 2024) È stata rinvenuta nei pressi del Lido Vela Blu diundispecie, dietà, il carapace di dimensioni cm.70×63 ed il peso di circa kg.40. Subito allertato il Servizio VeterinarioASL di Taranto intervenuto con i medici Veterinari dr. Miccolis e dr. Zuccaro che hanno riscontrato l’animale ancora in vita ma con necessità dida effettuarsi in ambulatorio veterinario attrezzato per la determinata specie. Per la zona Jonica quello di riferimento è il CRAS (centro recupero animali selvatici) di Policoro gestito dal WWF con personale e attrezzature per il pronto ...