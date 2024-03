Castel Volturno | beccato con auto rubata parcheggiata nel cortile della sua abitazione

Osimhen, grinta in allenamento: la pioggia battente non ferma il bomber del Napoli (FOTO): I calciatori azzurri hanno dovuto lavorare sotto la pioggia a Castel Volturno pe preparare la partita contro la Juve. La pioggia, per quanto incessante, non può certo arrestare Victor Osimhen e ...areanapoli

Castel Volturno, il report del club: Ngonge torna in campo! Le ultime su Cajuste: Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 20.45 per la 27esima ...tuttonapoli

Report Castel Volturno: novità Ngonge, ultime su Cajuste: Pioggia battente a Castel Volturno per la seduta odierna di allenamento a pochi giorni dal big match contro la Juventus.areanapoli