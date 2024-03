Castagna | le parole di Azouz offendono le vittime di Erba

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Giuseppe, parente di tre delledella strage di, contattato stamani al telefono ha criticato lediMarzouk, marito di sua sorella Raffaella, uccisa con il figlio Youssef.ha definito l'affermazione diMarzouk "sto facendo questa lotta per tutti" "offensiva per lema anche per noi che in questi anni abbiamo difeso la verità". "in tutta la sua vita, prima e dopo la strage ha sempre e solo lottato per se stesso - ha aggiunto - Prima ha lasciato sola Raffaella ad affrontare i vicini e a difendere suo figlio, dopo ha lottato per monetizzare al meglio il suo status di vittima".