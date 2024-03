Case di Sale | il libro di Astarte presentato alla Nuova Libreria Armani

(Di venerdì 1 marzo 2024) Pisa, 1 marzo 2024 - Verràoggi alle 18:00, ildi" di Hala Alyan, tradotto da Margaret Petrarca e pubblicato dcasa editrice indipendenteEditori. Romanzo vincitore del Dayton Literary Peace Prize e dell’Arab American Book Award, "di" riprende un tema più che mai attuale, la questione israelo-palestinese.vigilia del matrimonio della figlia, Salma legge il destino della ragazza nei fondi di una tazza di caffè. Vede per Alia e per i suoi figli un futuro instabile, segnato dperdita e dall’incertezza. Pur scegliendo di tenere per sé la predizione, questa si avvererà ...

Case, il prezzo più alto in due anni. La spesa per gli affitti è alle stelle: In questo quadro si inserisce perfettamente Fucecchio dove il prezzo della Case continua a tenere e registra incremento. A gennaio 2024 – secondo i dati dell’Osservatorio Immobiliare – per gli ...lanazione

Oggetti vintage preziosi, in casa si nascondono incredibili opportunità economiche: Tra le soffitte e gli scantinati delle Case possono nascondersi articoli del passato che, seppur comuni un tempo, oggi hanno acquisito un valore inaspettato. Oggetti vintage preziosi: il guadagno è ...tecnoandroid