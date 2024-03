Case di riposo | lunghe liste d’attesa per entrare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024) La vita si allunga, ma non tutti hanno la fortuna di arrivare alla fine in buone condizioni fisiche e mentali. Il numero delle persone anziane parzialmente o completamente non autosufficienti è in crescita, mentre cambiano gli equilibri e il modo con cui sono strutturate le famiglie. Una realtà confermata negli ultimi tempi dallo spuntare in città e in periferia di nuove residenze per anziani e dall’apertura di agenzie per la ricerca di personale di assistenza. "Siamo consapevoli di questa situazione – afferma l’assessore al welfare Davide Agresti –, del resto i faentini sono poco meno di 60mila e gli ultra sessantacinquenni quasi 15mila, un quarto della popolazione. Di questi si sono rivolti ai servizio socio assistenziali del Comune in un migliaio. Ed è un tema che si svilupperà a breve, dato che già fra cinque anni il numero di ultra sessantacinquenni e grandi anziani sarà molto ...