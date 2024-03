Casaluce | rubano moduli radio da ripetitore Wind | due arresti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 1 marzo 2024). Sono stati intercettati e bloccati dai carabinieri della Stazione di Teverola appena dopo aver commesso un furto aldella societàTre di(Caserta). A segnalare la presenza di due giovani intenti ad armeggiare nei pressi deldella citata società telefonica, è stato un cittadino con una telefonata. Quando i militari dell’Arma sono giunti sul posto, i ladri erano appena scappati a bordo di una Fiat Punto nera. Immediatamente attivate le ricerche, i fuggitivi, un 33enne e un 25enne, entrambi di Giugliano in Campania, sono stati intercettati e bloccati in via Roma, nel comune di Teverola. All’interno dell’autovettura i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 3e cavi in rame poco prima rubati. Sequestrati anche ...