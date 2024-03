Casa Bianca | per Biden Meloni è una buona amica | un alleato forte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) "Joecrede che Giorgiasia unae unche condivide molte preoccupazioni e sfide comuni con gli Usa, e' stata senza dubbio una leaderquando si e' trattato di sostenere l'Ucraina": lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby, in un briefing con i corrispondenti italiani in Usa dopo l'incontro tra Joee la premier italiana nello studio Ovale.