Cartaginese Lega | “No a barricate e polveroni | la politica nazionale consideri i territori”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tivoli, 1 marzo 2024 – “Colgo il delicato momento per ribadire quanto io creda nellaale, troppe volte ignorata nei tavoli di trattativa cari ai vertici nazionali del centro-destra. Ecco perché invito i “vertici nazionali” perché intervengano personalmente nelle vicende. Perché ilo non è solo un serbatoio di consenso da visitare sotto scadenze elettorali. Ecco perché urge riaprire il confronto, e i connessi tavoli per intese provinciali e regionali“. Questo quanto dichiara in una nota Laura, presidente Gruppoin Regione Lazio. “Come si usava nella buona, – prosegue– per garantire la partecipazione delle persone, della comunità umana, nel rispetto delle istanze portate avanti dai ...