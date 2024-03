Carri armati e bombe nucleari | ci stiamo preparando alla guerra? Cosa succede nel mondo | il silenzio dei media

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’attuale situazione geopolitica non è delle migliori, ma sembra che lasia destinata ad espandersi, e arrivano segnali preoccupanti dai Governi. In Italiavivendo un momento economico molto difficile: la povertà avanza, l’energia e i prezzi di ogni bene e servizio continuano a salire, la Sanità è al collasso e sembra che l’attuale Governo preferisca investire il denaro dei contribuenti nellainvece che nei servizi di pubblica utilità. La corsa agli armamenti è partita, anche in Italia – InformazioneOggi.itLa Premier Meloni di recente si è recata a Kiev, dove tra le altre cose ha siglato un “accordo di sicurezza” valido per i prossimi 10 anni: l’impegno dell’Italia a inviare armi e mezzi, in caso di attacchi futuri. L’aiuto all’Ucraina, dunque, passa sopra ogni altra esigenza, e come ben sappiamo non siamo l’unico ...