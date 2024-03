Carmen Consoli live a Pompei con “Terra ca nun senti”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 1 marzo 2024) foto di Artax– “L’ho imparato da papà: con il lavoro e la tenacia i sogni possono diventare progetti e i progetti diventano realtà. Così ho iniziato a lavorare più di vent’anni fa sul patrimonio tradizionale e culturale siciliano e lo scorso anno, a Siracusa, con “ca nun”, insieme a tanti amici e artisti straordinari abbiamo realizzato un evento meraviglioso sulla nostra Sicilia. Sono emozionatissima: ora “ca nun” sarà nell’Anfiteatro Romano di, l’8 giugno e in giro per il mondo. Vi aspetto!”. Così sui sociala proposito del suo concerto in programma al Parco Archeologico di. Prevendite attive da domani, 2 marzo, alle ore 11. L'articolo L'Opinionista.