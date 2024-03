Cardinale-Sala | scoppia la polemica | il Sindaco si scaglia contro il Milan

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ildiil club rossonero. Nasce latra Giuseppe. Ecco il motivo per cui viene accusato il. Ildi Pioli stasera è impegnato nell’anticipo della ventisettesima giornatala Lazio di Maurizio Sarri. I rossoneri, reduci da una sconfitta e un pareggio, vogliono tornare alla vittoria per riprendere il cammino verso il secondo posto. La Lazio, dal canto suo, deve rimediare all’ultima sconfitta inflitta dalla Fiorentina in rimonta lunedì scorso. Un match accattivante in cui si prospetta battaglia sia da una parte sia dall’altra. Entrambe le squadre vogliono i tre punti e faranno di tutto per ottenerli. Gli uomini di Pioli dovranno fare attenzione soprattutto alla fase difensiva, ...

La Cina a Villa Aldobrandini di Frascati: In questo breve estratto della serie Passepartout (La Cina è vicinissima, 2006) Philippe Daverio entra a Villa Aldobrandini (1598–1621) di Frascati, residenza suburbana cinquecentesca voluta dal ...raiscuola.rai

San Siro, Sala: "Convincerò Inter e Milan: si decide entro giugno": Il sindaco di Milano: "I club non possono tenere il piede in due scarpe: San Donato non facile, a Rozzano non ci sono contatti da mesi" ...sportmediaset.mediaset

Stadio Milan, Sala risponde a Cardinale: “Lo dica chiaramente e non ai giornali”: Il sindaco di Milano replica al proprietario del club rossonero: "Se non interessa San scrivano al Comune e non lo dicano nelle interviste" ...milanlive