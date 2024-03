Cardinale e Ibrahimovic scelgono il nuovo allenatore del Milan | c’è già un indizio chiaro

(Di venerdì 1 marzo 2024) Le frasi della proprietà chiudono il ciclo di Pioli in rossonero ("non siamo soddisfatti, non siamo primi") e confermano la volontà di cambiamento. Chi può arrivare? Nella rosa dei nomi ne spicca uno in particolare.

Gerry Cardinale torna a parlare del Milan. Ecco le parole nel corso della sesta edizione del 'Business of Football Summit' (pianetamilan)

Zlatan Ibrahimovic torna a parlare del Milan. Ecco le parole nel corso della sesta edizione del 'Business of Football Summit' (pianetamilan)

Ibrahimovic, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', è stato inquadrato con un ruolo su misura, senza confini. comanda lui al Milan (pianetamilan)

Zlatan in poco tempo ha già preso le redini del club sotto svariati fronti. Cardinale: "Parla a mio nome e lo fa con legittimazione e credibilità": Zlatan in poco tempo ha già preso le redini del club sotto svariati fronti. Cardinale: "Parla a mio nome e lo fa con legittimazione e credibilità" ...gazzetta

Milan, Stefano Pioli assediato: quanti nomi per la panchina: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Milan, Cardinale prepara la rivoluzione: Cardinale ha intenzione di fare una rivoluzione importante ... squadra in stagione perché si aspettava di lottare quantomeno per lo scudetto. Assieme a Ibrahimovic, come ha raccontato nell’intervista, ...calcionews24