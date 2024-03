Carceri | Scalfarotto Iv | ' rafforzamento immediato organici per tutelare sistema'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Sono nove i poliziotti che hanno riportato lesioni e traumi ieri nel carcere di Vercelli a seguito di una rivolta da parte di alcuni detenuti. Le strutture carcerarie sono sempre più fatiscenti e affollate, mancano i requisiti minimi di sicurezza e vivibilità lavorativa per il personale e le impietose condizioni in cui si trovato i detenuti, impediscono un adeguato percorso di reinserimento sociale. Conseguentemente, svolgere le proprie mansioni correttamente, all'interno delle strutture penitenziarie, è diventato impossibile”. Così Ivan, capogruppo di Italia Viva, Il Centro, Renew Europe in Commissione Giustizia “Bisogna investire risorse, potenziare gli, riorganizzando la polita penitenziaria, a tutela dello stesso Corpo di Polizia e dei detenuti, a salvaguardia della loro dignità. Le ...