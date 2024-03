Carcere e… villeggiatura | breve riflessione sull’effettiva portata rieducativa delle pene in Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’articolo 27 della Costituzione contiene l’espressa statuizione secondo cui la pena non deve consistere in atti contrari al senso di umanità e, in ogni caso, deve prefiggersi il fine di rieducare il reo: in altre parole, è onere della Repubblica prodigarsi affinché il consociato, dopo aver commesso un illecito di natura penale, affronti un percorso teso a fargli comprendere il disvalore dell’azione compiuta e, contestualmente, a favorirne il reinserimento effettivo nella società. Cionondimeno, il disposto costituzionale viene quasi sempre disatteso, anche perché chi di dovere, pur di non provvedere a garantirne il rispetto, adduce un migliaio di pretesti per raggirarlo: ci hanno, ormai, fracassato i timpani le tiritere del tipo «non c’è lavoro per gli onesti, figuriamoci per i delinquenti!», «non c’è speranza che un malavitoso cambi mentalità», ed altre frasette del cavolo che nulla ...