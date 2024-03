Captain America | Brave New World | Tim Blake Nelson anticipa la trasformazione nel Leader

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 1 marzo 2024) L'attore ha potutore alcuni dettagli del suo ritorno alla Marvel Durante la promozione del suo nuovo film, Timè stato incalzato dai giornalisti circa il suo ritorno ai Marvel Studios nel prossimoNew, dove probabilmente lo vedremo tramutarsi nelha interpretato il personaggio di Samuel Stern per la prima volta nel 2008 ne L'incredibile Hulk, con la scena finale della pellicola che lasciava presagire unanell'iconico cattivo dei fumetti. Da allora non si è più visto, anche se in un fumetto collegato si è scoperto che era stato preso in custodia dallo S.H.I.E.L.D. da Vedova Nera. L'arrivo delCi si …