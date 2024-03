Cappellificio Vimercati Viaggio nella storia tra arte e passione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024). Confimi Industria Monza e Brianza, Lux Italia e delegazione monzese del Fai, domani “aprono“ le porte del, ultimo erede di una tradizione antica che affonda le sue radici nel Medioevo, con la trasformazione della lana in feltro, e che è continuata nei secoli successivi con la creazione di cappelli di ogni foggia. Monza era diventata capitale mondiale del cappello. E ilè l’ultima azienda che conserva la lavorazione manuale artigianale antica, utilizzando i macchinari originali. "Sarete immersi in un mondo antico in cui vedrete l’della creazione di un cappello.e maestranza vi accompagneranno in questa giornata speciale", ...